Il passaggio di testimone di Paolo Fumagalli da cliente goloso di prelibatezze a proprietario | Così porto avanti la storia della Gastronomia Galliani

Il laboratorio di gastronomia Galliani di Vedano al Lambro ha cambiato gestione, segnando una nuova fase per l'attività. Paolo Fumagalli, che in passato era cliente e appassionato di specialità culinarie, ha preso le redini dell'impresa, portando avanti la tradizione di famiglia. La transizione è avvenuta nei giorni scorsi, con l'obiettivo di mantenere viva la storia del negozio e le sue produzioni artigianali.

Vedano al Lambro (Monza e Brianza), 24 aprile 2026 – Il laboratorio di gastronomia Galliani di Vedano trova nuova vita, grazie al passaggio di testimone. Un passaggio che ha preso forma in modo fortuito, come racconta il nuovo titolare Paolo Fumagalli che da anni con la sua azienda si occupa di gastronomia per le grandi catene di distribuzione in Brianza e in Lombardia. “Ero cliente della Gastronomia Galliani, fondata da Carlo Galliani negli anni Cinquanta. Per 8 anni ha proseguito la moglie Maria e poi la figlia Paola - spiega Fumagalli -. A un certo punto la pensione e la decisione dei titolari di chiudere. Conversando con Paola, mi ha chiesto se fossi disponibile a rilevare l’azienda".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il passaggio di testimone di Paolo Fumagalli, da cliente goloso di prelibatezze a proprietario : “Così porto avanti la storia della Gastronomia Galliani” Notizie correlate Tratta di transgender dal Brasile, la testimone al processo: "Il passaggio da Napoli, la magia nera e il sesso"Una testimone racconta in aula il sistema di tratta che portava persone transgender dal Brasile in Italia. Gambettola a Winterthur, verso il passaggio di testimone per il titolo di Città europea della Cultura del Carnevale“Il prossimo anno, 2027, il titolo di Città europea della Cultura del Carnevale passerà a Gambettola" dichiara la vicesindaca Serena Zavalloni...