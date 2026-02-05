La storia di Gino il tassista 73enne che ha salvato un cliente da un infarto improvviso | I sintomi? Li ho imparati da Dr House

Gino, 73 anni, è diventato un eroe a Padova. Mentre guidava il suo taxi, ha notato che un cliente si stava inaspettatamente ammalando. In pochi minuti, ha capito che si trattava di un infarto e ha preso decisioni rapide. Ha chiamato i soccorsi e ha portato il più presto possibile il paziente in ospedale. I sintomi li conosce bene, li ha imparati guardando le puntate di Dr. House. La sua prontezza ha fatto la differenza e ora il cliente sta bene.

Un tassista di Padova ha salvato la vita a un cliente colpito da infarto mentre era a bordo della sua auto, accompagnandolo d’urgenza al pronto soccorso. Protagonista del caso è il 73enne Gino Stellini che ha riconosciuto i sintomi e cambiato subito percorso. Tutto è successo la mattina del 26 gennaio, quando il cliente era diretto ad Abano Terme. «Era una mattina come tante, ma ho notato subito che respirava male, era pallido e sudato. Lui stesso mi ha detto che aveva un forte dolore al braccio sinistro. In quel momento ho capito che non era una semplice indisposizione.», spiega il tassista a Roberta Merlin del Corriere della Sera.🔗 Leggi su Open.online

Vincenzo Fimognari, tassista di Pavia, ha condiviso l'esperienza di aver soccorso due giovani di 20 anni inseguiti da sconosciuti nella zona della movida.

