Il Chianti ha portato le sue degustazioni in Asia, coinvolgendo città come Tokyo, Osaka e Taipei. L'iniziativa Chianti Lovers Asian Tour ha promosso il vino attraverso eventi e incontri con operatori locali, puntando a rafforzare i rapporti commerciali e aumentare la conoscenza del prodotto nel mercato asiatico. La tournée ha visto la partecipazione di produttori e rappresentanti del settore vinicolo, che hanno presentato le caratteristiche del Chianti Docg a un pubblico di appassionati e professionisti.

Il Chianti Lovers Asian Tour ha dato nuovo slancio alla promozione internazionale del Chianti Docg. Il tour, che ha portato gli operatori a Tokyo, Osaka e Tapei si è chiuso con segnali incoraggianti, grazie al confronto con operatori del settore e stampa specializzata in un mercato utile a sondare rotte alternative a quelle più classiche che vedono negli Stati Uniti un alleato storico, oggi però caratterizzato da dinamiche molto più altalenanti che mai. "Abbiamo registrato un interesse concreto da parte degli operatori asiatici – commenta il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi – con relazioni costruite sul campo e una partecipazione attenta che conferma quanto questi mercati siano oggi centrali per lo sviluppo della denominazione".🔗 Leggi su Lanazione.it

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Il Chianti conquista l’Asia. Degustazioni e relazioni a Tokyo, Osaka e Tapei; Chianti Lovers Asian Tour, la denominazione pop della Toscana alla conquista di Giappone e Taiwan; Il vino italiano conquista il mondo: il report SACE fotografa un settore da 440 miliardi; Pieve di Campoli, dove nasce il vino del duomo di Firenze.

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