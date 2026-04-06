Il sorteggio delle semifinali della FA Cup 202526 si è appena concluso, con le partite tra Man City, Chelsea, Leeds e Southampton già confermate. Quattro squadre si stanno preparando a disputare le gare che si svolgeranno nel prossimo turno, mentre nel frattempo alcune sono in viaggio verso lo stadio di Wembley per il penultimo turno della competizione. La fase si avvicina alla sua conclusione, con le semifinali pronte a determinare le finaliste.

2026-04-05 20:57:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il sorteggio delle semifinali della FA Cup è stato effettuato mentre quattro squadre si dirigono allo stadio di Wembley nel penultimo turno della competizione 202526. Il Southampton, aspirante alla promozione del campionato, ha causato lo shock dei quarti di finale, vincendo in casa contro l’Arsenal capolista della Premier League. Il Manchester City ha battuto il Liverpool in casa e il Chelsea ha battuto il Port Vale di terza divisione allo Stamford Bridge prima che il Leeds United vincesse ai rigori in casa del West Ham. 101GreatGoals. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Risultati completi del sorteggio delle semifinali di FA Cup 2025/26 con confermate le partite di Man City, Chelsea, Leeds e Southampton

Quando si terrà il sorteggio delle semifinali della FA Cup? Data, ora, TV, live streaming online, numeri dei palloni confermati e programma completo per le semifinali 2025/262026-04-03 15:13:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Le restanti squadre della FA...

Risultati Fa Cup: Arsenal fuori contro il Southampton, il City demolisce il LiverpoolSouthampton (Gran Bretagna) 5 aprile 2026 - Dopo la conclusione della Coppa di Lega, in Inghilterra anche la FA Cup si avvia verso la conclusione.

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