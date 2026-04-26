Il celebre Mercatino da Forte dei Marmi festeggia il 1° Maggio a Campomorone

Venerdì 1° maggio si svolgerà a Campomorone un evento dedicato a Il Mercatino da Forte dei Marmi, che porterà nel paese una selezione di prodotti italiani. Tra le proposte in vendita ci saranno capi in cashmere, articoli di pelletteria artigianale e le nuove collezioni primavera-estate. La manifestazione avrà inizio alle ore 8 e proseguirà fino a sera, offrendo un'occasione di shopping in stile Versilia.

Venerdì 1° maggio appuntamento a Campomorone con Il Mercatino da Forte dei Marmi. Tutto il meglio del Made in Italy, tra cashmere e pelletteria artigianale con le nuove collezioni primavera-estate come protagoniste assolute, per una giornata di shopping in pieno stile Versilia dalle 8 fino alle.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il celebre Mercatino da Forte dei Marmi festeggia San Valentino a Sori Leggi anche: Nuovo appuntamento a Bogliasco con Il Mercatino da Forte dei Marmi: dal cachemire agli accessori Altri aggiornamenti Temi più discussi: A tutto shopping con Il mercatino da Forte dei Marmi; Il Mercato del Forte 2.0.; Diabetes Marathon, i mercatini e la storia del volo: tutti gli eventi del weekend nel Forlivese; Apertura straordinaria del complesso di San Sigismondo. Il mercato da Forte dei Marmi a porta OmbrianoCome già avviene da anni, i 35 ambulanti hanno animato viale Repubblica, porta Ombriano e piazza Papa Giovanni XXIII. E gli stand hanno attirato migliaia di cremaschi, per lo shopping primaverile ed ... laprovinciacr.it Mercatino da Forte dei Marmi: tutto prontoCREMA - Tempo di shopping primaverile ed estivo in città. Domenica 26 tornerà l’ormai tradizionale e atteso appuntamento con «Il mercatino da Forte dei Marmi», da anni inserito nel calendario di manif ... laprovinciacr.it Varazze (SV), bisogno di rinnovare il guardarobaIl mercatino da Forte dei Marmi sta arrivando con tutto lo stile della Versilia. Il mercatino da Forte dei Marmi vi aspetta giovedì 30 aprile in Viale Nazioni Unite, dalle 8:00 alle 19:00. #ilmercatinodafortedeimar - facebook.com facebook