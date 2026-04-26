Il celebre Mercatino da Forte dei Marmi festeggia il 1° Maggio a Campomorone

Da genovatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 1° maggio si svolgerà a Campomorone un evento dedicato a Il Mercatino da Forte dei Marmi, che porterà nel paese una selezione di prodotti italiani. Tra le proposte in vendita ci saranno capi in cashmere, articoli di pelletteria artigianale e le nuove collezioni primavera-estate. La manifestazione avrà inizio alle ore 8 e proseguirà fino a sera, offrendo un'occasione di shopping in stile Versilia.

Venerdì 1° maggio appuntamento a Campomorone con Il Mercatino da Forte dei Marmi. Tutto il meglio del Made in Italy, tra cashmere e pelletteria artigianale con le nuove collezioni primavera-estate come protagoniste assolute, per una giornata di shopping in pieno stile Versilia dalle 8 fino alle.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Il celebre Mercatino da Forte dei Marmi festeggia San Valentino a Sori

Leggi anche: Nuovo appuntamento a Bogliasco con Il Mercatino da Forte dei Marmi: dal cachemire agli accessori

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: A tutto shopping con Il mercatino da Forte dei Marmi; Il Mercato del Forte 2.0.; Diabetes Marathon, i mercatini e la storia del volo: tutti gli eventi del weekend nel Forlivese; Apertura straordinaria del complesso di San Sigismondo.

mercatino da forte il celebre mercatino daIl mercato da Forte dei Marmi a porta OmbrianoCome già avviene da anni, i 35 ambulanti hanno animato viale Repubblica, porta Ombriano e piazza Papa Giovanni XXIII. E gli stand hanno attirato migliaia di cremaschi, per lo shopping primaverile ed ... laprovinciacr.it

mercatino da forte il celebre mercatino daMercatino da Forte dei Marmi: tutto prontoCREMA - Tempo di shopping primaverile ed estivo in città. Domenica 26 tornerà l’ormai tradizionale e atteso appuntamento con «Il mercatino da Forte dei Marmi», da anni inserito nel calendario di manif ... laprovinciacr.it

Trova facilmente notizie e video collegati.