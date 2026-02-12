Il celebre Mercatino da Forte dei Marmi festeggia San Valentino a Sori

Questa settimana il Mercatino da Forte dei Marmi arriva a Sori per festeggiare San Valentino. Sabato 14 febbraio, il mercatino più famoso d’Italia si ferma nel centro storico di Sori, dalle 8 alle 19. Le bancarelle offrono prodotti di ogni tipo, mentre i visitatori possono passeggiare e fare acquisti in un’atmosfera tranquilla e allegra. È un’occasione per trascorrere una giornata diversa, tra amici e famiglia, tra negozi e bancarelle colorate.

Nuovo appuntamento in Liguria con il celebre Mercatino da Forte dei Marmi. Sabato 14 febbraio, in occasione di San Valentino, il tour più trendy d'Italia fa tappa nel centro storico di Sori, dalle 8 alle 19, per una giornata di shopping in un'atmosfera simpatica e rilassante. Il tour vanta presenze nelle principali città italiane, ma anche nelle più belle località di vacanza, fra mare, laghi e montagna. A ogni tappa, l'accoglienza entusiastica dei tanti appassionati del Versilia Style, ovvero di quell'offerta commerciale di alto livello, seppur a prezzi vantaggiosi, accompagnata dal calore e dalla simpatia degli espositori.

