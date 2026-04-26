Il caso di Sambuca Via alla raccolta firme | Siamo senza medico da oltre 1300 giorni

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sambuca Pistoiese, da oltre 1300 giorni manca un medico di base, e questa situazione ha portato i cittadini a raccogliere firme per chiedere un intervento. La richiesta di attivare servizi sanitari adeguati ha coinvolto la comunità locale, che si è mobilitata con una petizione. La questione è diventata un punto centrale nel dibattito sulla tutela dei servizi essenziali nel territorio.

Sotto la cenere c’è ancora la brace. Ed è una buona notizia dalle parti di Sambuca Pistoiese, la cui comunità ieri ha partecipato alla manifestazione di piazza per chiedere dignità e diritto alla salute, stimolati dal sindaco Marco Breschi che ha lanciato l’iniziativa denunciando un’evidenza: l’assenza da 1300 giorni di un medico di base a servizio della sua comunità. Finito il tempo di fare gli spettatori, è ora quello dell’azione, unica via possibile per far sentire in forma collettiva la stanchezza esasperata e l’inapplicazione di qualcosa che pure la Costituzione garantisce. "Mi ha fatto piacere ritrovare le persone in piazza, consapevole che spesso è difficile muovere le idee e la gente – commenta il sindaco -.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il caso di Sambuca. Via alla raccolta firme: "Siamo senza medico da oltre 1300 giorni"

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