A Sambuca Pistoiese, il disagio sanitario si protrae da oltre tre anni e mezzo a causa della mancanza di un medico di base. Il sindaco del paese ha espresso preoccupazione per la situazione, sottolineando la richiesta di un piccolo poliambulatorio per migliorare il servizio. La carenza di assistenza sanitaria nella comunità ha portato alla mobilitazione locale per trovare soluzioni concrete.

Più pericolosa della rabbia c’è la rassegnazione. E non c’è cosa a cui Marco Breschi, sindaco di Sambuca Pistoiese, guardi con più preoccupazione. Eppure dopo 1.300 giorni – milletrecento – che il paese di fatto si ritrova senza medico di base è anche legittimo non sperarci più: "Come si fa a spiegare alla gente che è giusto restare?". Milletrecento giorni, tre anni e mezzo. Un tempo lunghissimo, durante il quale a Sambuca sono morti settanta, ottanta abitanti. Ne ha tenuta traccia Breschi, domandandosi se a ognuno sia stata assicurata quella cura e quella vicinanza che un medico di famiglia garantisce per professione e per vocazione. Anche, però, a non volerne fare una questione morale e sentimentale, il nodo resta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre anni e mezzo senza medico. Ma Sambuca non si arrende: "Serve un piccolo poliambulatorio"

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