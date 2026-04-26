Domenica scorsa a Bergamo, un neonato è stato affidato alla Culla per la vita, una struttura gestita dalla Croce Rossa che assicura l'anonimato e la tutela dei minori. La decisione di affidare il bambino è stata presa dalle autorità competenti nell’ambito di un procedimento legale. La struttura si occupa di accogliere i neonati che vengono lasciati senza cure, offrendo loro protezione e assistenza.

? Cosa sapere Il neonato Pietro è stato affidato alla Culla per la vita domenica scorsa a Bergamo.. La struttura presso la Croce Rossa garantisce anonimato e protezione ai minori affidati.. Domenica scorsa a Bergamo un neonato di nome Pietro è stato affidato alla protezione della Culla per la vita, una struttura che garantisce sicurezza e anonimato alle donne in estrema difficoltà. L’evento, avvenuto presso la sede della Croce Rossa situata nei pressi del nuovo Ospedale Papa Giovanni, non rappresenta un atto di abbandono ma una scelta di protezione estrema compiuta da una madre per assicurare al figlio un percorso di vita differente. Il sistema di accoglienza tra il Monastero e la Croce Rossa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il caso di Pietro a Bergamo: la scelta protetta per un nuovo inizio

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