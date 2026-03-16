Confai Bergamo Pietro Cattaneo nuovo presidente

Il Consiglio di amministrazione di Confai Bergamo si è riunito l’11 marzo dopo le votazioni della 91ª assemblea annuale. Durante l’incontro sono state assegnate le cariche sociali per il quadriennio 2026-2029. Pietro Cattaneo è stato nominato nuovo presidente. La decisione riguarda la composizione del consiglio e le nomine delle figure di rilievo all’interno dell’organizzazione.

Il Consiglio di amministrazione di Confai Bergamo, riunitosi l’11 marzo a seguito delle votazioni svoltesi nel corso della 91ª assemblea annuale, ha provveduto all’attribuzione delle cariche sociali per il quadriennio 2026-2029. Alla presidenza dell’associazione è stato nominato Pietro Cattaneo, che raccoglie il testimone di Leonardo Bolis, protagonista di una serie di tappe fondamentali nello sviluppo dell’organizzazione provinciale. Nel motivare l’accettazione dell’incarico, il neo presidente ha sottolineato la volontà di proseguire nel solco del lavoro svolto negli ultimi anni. “Il mio mandato – ha osservato – si colloca nel segno della... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Verso la 91ª assemblea di Confai BergamoSi svolgerà venerdì 28 febbraio ad Almenno San Bartolomeo (Bg) la 91ª assemblea annuale di Confai Bergamo, appuntamento che riunirà imprese,... Confai Bergamo: sabato 28 febbraio la 91ª assemblea annualeSi terrà sabato 28 febbraio ad Almenno San Bartolomeo la 91ª assemblea annuale di Confai Bergamo, appuntamento che riunirà imprese agricole e...