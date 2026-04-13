Bergamo sold out per Tedx Countdown | Conto alla rovescia verso un nuovo inizio

Il Teatro Sociale di Città Alta a Bergamo ha registrato il tutto esaurito domenica 12 aprile per l’evento Tedx Countdown, dedicato al tema del cambiamento climatico. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 600 persone e si inserisce in un format internazionale che ha avuto precedenti in città come Edimburgo e Detroit. L’iniziativa si concentra sul confronto e sulla diffusione di idee legate alle sfide ambientali globali.

Da Edimburgo a Detroit fino a Bergamo: il nuovissimo format Tedx Countdown, dedicato al cambiamento climatico, ha registrato il tutto esaurito nel pomeriggio di domenica 12 aprile al Teatro Sociale di Città Alta, coinvolgendo oltre 600 persone. Countdown rappresenta un conto alla rovescia verso il futuro del pianeta, segnato dalla crisi climatica in corso. Alla base di questo format c’è la volontà di diffondere idee capaci di generare un cambiamento concreto, passando dall’allarme all’azione. L’obiettivo è portare sul palco storie che non si limitino a evidenziare i problemi, ma che mostrino soluzioni reali e possibili, in grado di fare la differenza.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Countdown, Tedx Bergamo lancia il nuovo format dedicato al cambiamento climatico: “Qual è il nostro impatto?” Leggi anche: TEDx torna a Bergamo con «Countdown»: talk ispirazionali sui cambiamenti climatici