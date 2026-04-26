Nell'area che ospitava l’ex Automonza, attivisti hanno effettuato un'occupazione temporanea. Questa azione si è verificata in un momento in cui molte celebrazioni del 25 aprile si sono svolte con cerimonie e discorsi ufficiali, mentre altri hanno scelto di occupare spazi abbandonati. La presenza di gruppi che si concentrano in queste modalità si alterna a eventi pubblici di commemorazione in diverse parti della città.

C’è chi il 25 Aprile sfila, fa discorsi e depone corone di fiori. E c’è chi occupa edifici. Sono tornati ma a spot. Gli antagonisti del centro sociale ormai da tempo senza sede si muovono così, con occupazioni giornaliere. Per la settimana del 25 aprile avevano annunciato sui social una Taz, acronimo che sta per la dicitura di ’Zona temporaneamente autonoma’. E così hanno effettivamente fatto. Intorno alle 19 di venerdì alcuni militanti del Foa Boccaccio hanno infatti occupato l’ex Automonza. Un edificio abbandonato da anni, che si trova al centro di una futura operazione di ’ rigenerazione urbana ’, come si usa dire oggi. L’area, in via Foscolo 24, dove sorgerà il plesso firmato dall’archistar Stefano Boeri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Boccaccio occupa ancora. Blitz all’ex Automonza

Notizie correlate

Leggi anche: Monza, i militanti del Foa Boccaccio hanno occupato l’ex Automonza

Disabile segregato per mesi in garage: donna gli occupa la casa, scatta il blitz per sgomberarla e lei si barrica all'internoMESTRE (VENEZIA) - Era rimasto segregato per almeno otto mesi in un garage il cui unico comfort erano un giaciglio di fortuna e un secchio per i...