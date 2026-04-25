A Monza, i militanti del centro sociale Foa Boccaccio hanno nuovamente preso possesso di un edificio abbandonato, l’ex Automonza. Si tratta di un’occupazione temporanea, praticata da mesi da parte di gruppi antagonisti senza una sede stabile. La mattina del 25 aprile 2026, alcuni attivisti hanno varcato i cancelli dell’immobile, inserendosi in una serie di azioni che si ripetono con frequenza.

Monza, 25 aprile 2026 – Sono tornati ma a spot. Gli antagonisti del centro sociale ormai da tempo senza sede si muovono così, con occupazioni giornaliere. Per la settimana del 25 aprile avevano annunciato sui social una Taz, una Zona temporaneamente autonoma. E così intorno alle 19 di ieri alcuni militanti del Foa Boccaccio hanno occupato l’ex Automonza. L’area, in via Foscolo, dove sorgerà il plesso del bosco verticale firmato dall’archistar Stefano Boeri. Attimi di tensione e traffico in tilt. Qualche momento di tensione, traffico bloccato (c'era anche la partita non troppo distante del Monza in Serie B col Modena) sul posto poliziotti e vigili del fuoco che sono anche andati a rimuovere lo striscione sul cavalcavia di viale Libertà che annunciava l'azione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, i militanti del Foa Boccaccio hanno occupato l’ex Automonza

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