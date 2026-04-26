Il direttore dell'Orchestra Sinfonica di Milano, un uomo di 31 anni, è noto per la sua passione travolgente e il modo coinvolgente di condurre le esecuzioni musicali. Alla vigilia del suo debutto nella lirica, ha parlato del suo legame con le radici armene e della sua attenzione ai dettagli, come l’abbigliamento. Ha inoltre rivelato che i suoi genitori, che temono per la sua sicurezza, assistono raramente ai suoi concerti.

«N on potrei salire sul podio e dirigere senza metterci il cuore e l’anima. I miei genitori vengono di rado ai miei concerti: hanno paura che io muoia sul palco, tanto mi lascio coinvolgere. E non scherzo». Se a parlare non fosse Emmanuel Tjeknavorian (pronuncia: “Ceknavòrian”), immagineremmo – in effetti – che sta scherzando. O, perlomeno, esagerando. Invece è proprio la dedizione assoluta uno dei segreti del direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano. Colui che in poco tempo (è stato nominato nel 2024, aggiudicandosi già nel 2025 il premio Abbiati) ha reso imperdibili gli appuntamenti all’Auditorium di Largo Gustav Mahler. Come confermano i sold out, l’aumento degli abbonamenti, la diminuzione dell’età media, il tifo da stadio alla fine di ogni concerto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 31enne direttore dell’Orchestra Sinfonica di Milano è amato anche per la passionalità contagiosa. Alla vigilia dell’atteso debutto nella lirica, si racconta, dall’importanza delle radici armene a quella del... frac

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