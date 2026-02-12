L’ascesa di Michele Mariotti diventa direttore dell' Orchestra sinfonica della Rai

Lunedì Michele Mariotti è stato nominato direttore dell'Orchestra sinfonica della Rai. L’annuncio è arrivato da Pesaro, sua città natale, dove Mariotti ha ricevuto la notizia con entusiasmo. Si tratta di un nuovo traguardo importante per il direttore, che da anni lavora sui palcoscenici di tutto il mondo e ora si prepara a guidare uno dei complessi più prestigiosi d’Italia. La nomina è stata accolta con entusiasmo dai musicisti e dagli appassionati di musica classica.

Pesaro, 12 febbraio 2026 – Un altro prestigioso incarico per Michele Mariotti, una delle bacchette più apprezzate a livello internazionale. E' stata ufficializzata infatti la sua nomina a direttore principale dell' Orchestra sinfonica della Rai. Mariotti è il primo italiano a ricoprire l'incarico di vertice sul podio della compagine della radiotelevisione italiana che venne fondata nel 1994. Una foto del Maestro Michele Mariotti, direttore principale dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, uno dei protagonisti dellla 33a edizione del Rossini Opera Festival 2012. Mariotti e il soprano russo Olga Peretyatko si sposano il 25 agosto a Pesaro.

