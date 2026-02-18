Travis Scott il 17 luglio a Reggio Emilia ora è ufficiale | quando inizia la vendita dei biglietti
Il concerto di Travis Scott a Reggio Emilia il 17 luglio è stato confermato dopo settimane di attesa. La notizia si diffonde mentre i fan cercano dettagli sulla vendita dei biglietti, che partirà a breve. L’artista statunitense porterà sul palco il suo ultimo album, attirando migliaia di persone. La data si aggiunge alla lunga lista di eventi musicali previsti quest’estate nell’area. La prevendita dovrebbe iniziare nei prossimi giorni, lasciando gli appassionati in fermento. Molti si preparano a prenotare il loro posto per l’evento.
Reggio Emilia, 18 febbraio 2026 – È ufficiale: il rapper statunitense Travis Scott sarà all’Rcf Arena di Reggio il 17 luglio prossimo, per Hellwatt Festival. Il nome del rapper statunitense era trapelato da diversi giorni, anticipato dal Carlino. Le prevendite sono aperte da lunedì 23 febbraio alle 16 nei punti vendita designati. Con questo annuncio, Hellwatt Festival completa la lineup dell’evento. Dopo Ye Kanye West, l’elenco di rapper e artisti di musica elettronica da tutto il mondo si conclude con un altro nome di primo piano. Biglietti per Kanye West a Reggio Emilia, è bufera: i biglietti in vendita ora costano di meno di quelli in Early Bird La musica di Travis Scott unisce tensione scenica ed energia collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Hellwatt Festival, alla RCF Arena di Reggio Emilia Travis Scott, Rita Ora, OzunaTravis Scott, Rita Ora e Ozuna sono tra gli artisti principali del nuovo Hellwatt Festival, che si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia.
