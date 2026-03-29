la storia di damiano trapiantato di cuore un anno fa torna a correre la mezza maratona

Un anno dopo il trapianto di cuore, la storia di un uomo che ha superato una miocardite fulminante torna a correre una mezza maratona. Salvato da un intervento d'urgenza, il 19 aprile prenderà parte alla gara. La sua vicenda riguarda un intervento di trapianto cardiaco e la partecipazione a una competizione sportiva.

Un anno fa lottava tra la vita e la morte, collegato a una macchina che gli teneva in funzione il cuore, ora allaccia le scarpe da running e si prepara a correre 21 chilometri alla mezza maratona di Torino con i medici che lo hanno salvato il prossimo 19 aprile. La storia di Damiano è una di quelle che trasformano lo sport in qualcosa di più. Tutto è cominciato con una corsa qualsiasi. Dieci chilometri, il ritmo abituale, il respiro regolare. Poi quel dolore al petto, improvviso, sottovalutato., In pochi giorni il quadro precipita: diagnosi durissima, miocardite fulminante a cellule giganti. Una malattia rara e aggressiva che non lascia tempo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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