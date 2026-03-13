Dà una spallata a una bambina per strada nel cuore di Tokyo e la butta a terra | Gente senza cuore Il video

A Tokyo, all’incrocio di Shibuya, una bambina che stava facendo una foto viene spinta con forza da una donna e cade a terra. Il video dell’incidente mostra la scena in cui la bambina viene colpita alle spalle e si rialza subito. La donna si allontana senza fermarsi, mentre alcuni passanti assistono alla scena senza intervenire. La situazione ha suscitato reazioni sui social media.