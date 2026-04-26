Il 25 aprile una giornata che in Italia dovrebbe essere celebrata in modo più adeguato

Il 25 aprile è una data che in Italia rappresenta simbolicamente la fine della Seconda guerra mondiale e la liberazione dal nazifascismo. La giornata di ieri è stata ricordata come un momento di svolta storica, segnando l'inizio di un nuovo capitolo per il paese. Tuttavia, molti osservano che questa ricorrenza non riceve l'attenzione che meriterebbe. La celebrazione di questa data continua a suscitare riflessioni sulla memoria storica e sul suo ruolo nel presente.

La giornata di ieri, nel 1945, fu salutata dagli italiani, a ragion veduta, come quella che dava il via a un periodo completamente diverso da quello appena concluso, la guerra. Il nuovo corso avrebbe potuto offrire agli italiani molte occasioni di rinascita economica e soclale. La cinematografia dell’epoca e di quella successiva ha aiutato non poco a tenere in vita gli eventi salienti di quel periodo, anche se non furono girati con il solo intento di fare dei documentari, anche se di qualità superiore: alcuni di essi sono considerati ancora oggi vere e proprie opere d’arte. Con buona probabilità, quanti ieri hanno voluto intravedere riferimenti di quanto accadde all’ epoca con la situazione attuale della società Italiana, probabilmente non avevano inquadrato correttamente i fatti dell’epoca.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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