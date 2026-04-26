Il 25 aprile si sono svolte le celebrazioni nel comune di Castelfranco, mentre il sindaco è rimasto assente. Le manifestazioni si sono tenute in un cantiere, suscitando critiche da parte di alcuni gruppi politici, tra cui il Pd, il Psi, l'Alleanza Verdi Sinistra e Azione. La discussione riguarda anche le assenze ufficiali in occasione delle commemorazioni. La polemica si ripete anche quest’anno, alimentando tensioni tra le forze politiche locali.

A Castelfranco, anche quest’anno, scoppia la polemica fra Pd-Psi-Alleanza Verdi Sinistra-Azione e sindaco Mini. Perchè, secondo l’opposizione, è successo anche qualcosa in più. "Non bastava, per il secondo anno consecutivo, spostare volutamente la cerimonia istituzionale della Festa della Liberazione in Piazza Garibaldi, sotto al monumento della Prima Guerra Mondiale – si legge in una nota –. Un tentativo sistematico dell’amministrazione comunale di allontanare il 25 aprile dal suo luogo storico, naturale e legittimo: la piazza del Comune dedicata a Remo Bertoncini, un castelfranchese morto per la nostra democrazia". Il dito è puntato dritto...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 25 aprile e le polemiche: "Celebrazioni in un cantiere. Sindaco ancora assente"

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