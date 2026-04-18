A circa un mese dalla data, la comunità ebraica ha deciso di non prendere parte alle celebrazioni del 25 aprile, mentre la Brigata partigiana sarà comunque presente. La presenza sul territorio è stata confermata, ma l'assenza della comunità ha suscitato attenzione. Nel frattempo, a Tel Aviv si registrano tensioni tra il sindaco e le autorità governative locali, senza dettagli ulteriori sui motivi specifici.

Milano – La Comunità ebraica non parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile. Una decisione, fanno sapere, “assunta in coerenza con la posizione della Giunta UCEI” e legata “alla coincidenza della ricorrenza con lo Shabbat: per questa ragione non è prevista una partecipazione istituzionale formale, né la presenza di simboli ufficiali comunitari”. La Brigata Ebraica parteciperà. Di contro, invece, la Brigata Ebraica, parteciperà. A confermarlo è Primo Minelli, presidente dell’Anpi provinciale di Milano: “Davide Romano, presidente e direttore del Museo della Brigata ebraica ha partecipato al Comitato antifascista, alla stesura del documento condividendo il programma della manifestazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verso il 25 Aprile, comunità ebraica assente ma la Brigata ci sarà. E su Tel Aviv tensione sindaco-dem

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