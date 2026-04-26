Il 25 aprile è stato celebrato a Macerata con un messaggio di unità da parte del centrosinistra, che ha dichiarato di aver messo da parte le divisioni e di voler rimuovere l’attuale giunta. Durante l’evento, un rappresentante della sinistra ha affermato che Tittarelli è il candidato adatto per le prossime elezioni, sottolineando i valori di partecipazione, democrazia e pace associati alla festa della Liberazione.

"La sinistra a Macerata è unita. Gianluca Tittarelli è la persona giusta per vincere le elezioni, e questa festa della Liberazione ci interroga sui valori fondamentali di partecipazione, democrazia e pace. Ora liberiamoci di questa amministrazione". Allo stadio dei Pini le liste del centrosinistra hanno avviato la campagna elettorale con una grande festa in occasione del 25 aprile. Tutti i rappresentanti delle sette liste hanno ricordato l’importanza della resistenza oggi. Ninfa Contigiani, per il Partito democratico, ha evidenziato come questa "non è solo memoria, ma un processo che va tenuto vivo con impegno e scelte. Il valore della pace, 81 anni fa, era stato ben compreso dalle donne che, pur non votando, sono state dalla parte della liberazione e partecipato alla Costituzione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il 25 Aprile del centrosinistra: "Finalmente ora siamo uniti, liberiamoci di questa giunta"

Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26)

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