Nel fine settimana del 25 e 26 aprile si terrà il 43° Rally Città di Modena, una delle manifestazioni più importanti nel settore motoristico in Italia. L’evento, che si svolge a Maranello, combina prove di rally moderne e storiche. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento nel panorama nazionale e attira appassionati e partecipanti da diverse regioni. La manifestazione si svolge nel centro di Modena e nelle zone circostanti.

Si avvicina il momento del 43° Rally Città di Modena (foto Leonelli), uno degli eventi di riferimento nel panorama nazionale tra moderno e storico. Un’attesa che sta per entrare nel vivo tra piloti, team e appassionati, chiamati a rispondere presente all’appuntamento organizzato da New Turbomark Rally Team con il patrocinio di Automobile Club Modena per scoprire chi succederà nell’albo d’oro al reggiano Antonio Rusce, vincitore nel 2025 su Skoda Fabia affiancato da Gabriele Zanni. L’evento accenderà i riflettori nel fine settimana del 25 e 26 aprile, con Maranello ancora una volta cuore pulsante della manifestazione. Un format consolidato, capace di coniugare spettacolo e contenuti tecnici, inserito nel calendario della Coppa Rally di Zona 6 e del Trz – Trofeo Rally di Zona 3 per le vetture storiche.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motori, l’evento nel weekend del 25 e 25 aprile con Maranello ancora cuore della manifestazione. Rally città di Modena: ormai ci siamo

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