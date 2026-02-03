Questa mattina, a Davos, il primo ministro canadese Mark Carney ha preso la scena durante il World Economic Forum. Ha parlato di economia globale, senza molti fronzoli, e ha fatto capire che l’attenzione ora si concentra su come affrontare le sfide del mercato. Intanto, si discute anche se l’Europa riesca a ritrovare la sua unità e forza dopo anni di incertezze. La domanda resta aperta: è arrivata l’ora di un’Europa finalmente ritrovata?

Il primo ministro canadese, Mark Carney, è stato il protagonista indiscusso dell’annuale World economic forum di Davos. Il suo richiamo alla realtà per le “medie potenze” è uno spartiacque tra la tradizionale visione del mondo basata sulla centralità degli organismi internazionali e delle regole “formali” che ne governano l’azione e una nuova stagione animata da aggregazioni trasversali di soggetti, capaci di adattarsi ai cambiamenti, focalizzati su comuni interessi strategici, come Difesa, terre rare e intelligenza artificiale, e nella quale il Canada potrebbe avere un ruolo centrale. Senza dubbio, uno shock che puntava due soggetti precisi: la nuova America di Donald Trump e l’Europa, l’osservata (e malata) speciale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - È giunta l’ora di un’Europa finalmente ritrovata? L’opinione del gen. Del Casale

Approfondimenti su Mark Carney World Economic Forum

Dopo la conclusione della fase formale, si apre quella sostanziale per la nuova Giunta in Campania.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mark Carney World Economic Forum

Argomenti discussi: Tajani sull’Iran: Giunta l’ora di inserire i pasdaran nella lista dei terroristi; Buoni pasto ai dipendenti pubblici, è giunta l’ora degli aumenti; Coppa Italia Eccellenza. È giunta l'ora della finale, chi la spunterà tra Ferentino e Boreale?; Regione Calabria, l’ora della giunta a 9. Il nuovo Statuto è operativo.

Adriese, è giunta l’ora della veritàE’ l’ora della verità per l’Adriese. Sì, perché oggi alle 14.30 i granata ospiteranno al Bettinazzi i meranesi dell’Obermais, nello scontro diretto salvezza valido per la 21esima giornata (la quarta ... polesine24.it

È l’ora della verifica a Palazzo di Città: prima riunione delle forze del campo largo senza la sindacaConvocato per venerdì il tavolo della coalizione, fuori dal Comune. Si allunga la lista degli scontenti Si respira un clima di insofferenza al terzo piano di Palazzo di Città, dove si riuniscono le ... foggiatoday.it

Giunta alla sua 15ª edizione, MIA Photo Fair BNP Paribas 2026 si conferma un appuntamento centrale per la fotografia d’arte in Italia e in Europa. La manifestazione, organizzata da Fiere di Parma e diretta per il terzo anno da Francesca Malgara, si terrà dal 1 - facebook.com facebook