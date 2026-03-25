Al Bif&st 2026, al teatro Petruzzelli di Bari, si è svolto un evento che ha coinvolto la musica dal vivo composta da Ennio Morricone per il film

Tra gli appuntamenti più attesi del Bif&st 2026 in corso a Bari ce n’era uno, realizzato in collaborazione con la Fondazione Petruzzelli, che ha particolarmente emozionato gli spettatori del teatro del capoluogo pugliese. “ Nuovo Cinema Paradiso “, capolavoro del 1988 firmato da Giuseppe Tornatore, è infatti stato proiettato su un maxi schermo, mentre l’ orchestra diretta dal maestro Pietro Mianiti suonava dal vivo l’indimenticabile colonna sonora di Ennio Morricone. Tra i brani che più hanno commosso il pubblico in sala il “ Tema d’Amore “, colonna portante della scena del bacio nel cinema tra il protagonista Salvatore e l’amata Elena. Per questo film, nel 1990 Tornatore vinse il premio Oscar per il miglior film straniero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bif&st 2026, al teatro Petruzzelli di Bari la musica dal vivo di Morricone in "Nuovo Cinema Paradiso"

Articoli correlati

Leggi anche: Bif&st e FuoriBif&st, 12 eventi della settimana al Teatro AncheCinema di Bari

Bif&st a Bari: 12 film, Iran e Zalone al Bif&stLa città di Bari si prepara ad accogliere dal 21 al 28 marzo la XVII edizione del Bif&st, un evento che trasforma il capoluogo pugliese in una...

Approfondimenti e contenuti su Bif amp st 2026 al teatro Petruzzelli...

Temi più discussi: BIF&ST 2026, al via domani la diciassettesima edizione. Cerimonia d’apertura al Petruzzelli, alle 20.30, con il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro; BIF&ST 2026, Kasia Smutniak incontra il pubblico al Teatro Petruzzelli VIDEO; Bif&st 2026, il programma di martedì 24 marzo: è il giorno di Tornatore tra cinema e musica; Buona la prima, a Bari l'inaugurazione del Bif&st 2026 è costellata da stelle del cinema.

Bif&st 2026 al via a Bari: ospiti, anteprime e programma della 17ª edizione del festivalDal 21 al 28 marzo Bari ospita il Bif&st 2026: Tornatore, Checco Zalone, Lino Banfi, Wes Studi e Bradley Cooper tra gli ospiti. Anteprime, premi e proiezioni gratuite. lifestyleblog.it

BIF&ST 2026: al via la diciassettesima edizioneTutto pronto per la 17ma edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026. Ad inaugurare ufficialmente il festival sarà l’anteprima di Il Dio dell ... ilikepuglia.it

Bari Bif&st, code al Petruzzelli fin dalle 8 di questa mattina per il premio Oscar Giuseppe Tornatore - facebook.com facebook

La Traviata conquista gli studenti: il Petruzzelli di Bari apre due recite alle scuole - News x.com