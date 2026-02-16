Al via la nuova stagione di concerti del Gruppo dei 10 | musica dal vivo tra scuole e club

Il Gruppo dei 10 ha annunciato l'inizio della nuova stagione di concerti, una decisione presa dopo aver stretto accordi con la scuola di Musica moderna di Ferrara e il Jazz club della stessa città. La collaborazione permette a giovani musicisti e appassionati di ascoltare musica dal vivo in ambienti più accessibili, come scuole e club. La serie di eventi, intitolata “Tutte le direzioni in winter and springtime 2026”, prevede diverse performance tra febbraio e giugno.

Il prossimo evento della rassegna si terrà venerdì 20 e avrà come protagonista il chitarrista italiano, Sandro Gibellini, che presenterà il progetto 'Chorinhos', iniziato nel 2019, unendo il jazz al 'choro', genere popolare brasiliano. Con lui, suoneranno Guido Bombardieri (clarinetto), Fausto Beccalossi (fisarmonica), Andrea Candeloro (pianoforte), Roberto Piccolo (basso), Massimo Caracca (batteria). Durante uno o due pezzi interverrà anche la cantante Silvia Donati. L'11 marzo, invece, ci si sposta al Torrione San Giovanni per un evento organizzato in collaborazione con il Jazz club Ferrara, che ospiterà il Kevin Hays trio feat.