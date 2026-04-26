Identità clonate | il business criminale dei falsi passaporti italiani

In Italia, il mercato dei passaporti falsi è molto attivo e si concentra soprattutto sul dark web, dove il valore dei documenti contraffatti colloca il paese al settimo posto nel mondo. Le autorità stanno monitorando le reti criminali che producono e distribuiscono identità clonate, tra cui documenti falsi destinati a varcare i confini legali. La diffusione di questi materiali rappresenta una minaccia per la sicurezza e la legalità.

? Cosa sapere L'Italia occupa il settimo posto mondiale per il valore dei documenti contraffatti sul dark web.. I passaporti fisici italiani vengono venduti dai criminali informatici a 1500 dollari.. Un passaporto italiano digitale viene venduto sul dark web per soli 35 dollari, mentre la versione fisica raggiunge i 1500 dollari in un mercato dove l’Italia occupa il settimo posto mondiale per valore dei documenti contraffatti. Le indagini condotte tramite calcolatori interattivi di due società specializzate nella gestione delle minacce informatiche rivelano un ecosistema criminale estremamente strutturato. Gli hacker operano attraverso il furto di dati sensibili estratti da siti web e applicazioni, trasformando ogni account registrato in un potenziale strumento per la clonazione dell’identità delle vittime.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Identità clonate: il business criminale dei falsi passaporti italiani Notizie correlate Sotto il telo nero il business dei falsiViaggiava verso nord con il bagagliaio colmo, ma dietro il “marchio della medusa” si nascondeva un business illecito. Il business dei permessi falsi tra Milano e Brescia: 1.300 braccianti sfruttati e un tesoro da 19 milioniLavoratori migranti stagionali in agricoltura sfruttati in aziende agricole di varie province lombarde, tra cui Milano, eludendo le norme del...