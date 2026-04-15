Il business dei permessi falsi tra Milano e Brescia | 1.300 braccianti sfruttati e un tesoro da 19 milioni

Un'indagine ha portato alla luce un sistema di permessi falsi utilizzato da aziende agricole tra Milano e Brescia, coinvolgendo circa 1.300 braccianti migranti stagionali. Questi lavoratori sono stati impiegati in modo irregolare, aggirando le disposizioni del decreto flussi e creando un giro di affari che si stima valga circa 19 milioni di euro. La scoperta riguarda diversi stabilimenti situati in varie province lombarde.

Lavoratori migranti stagionali in agricoltura sfruttati in aziende agricole di varie province lombarde, tra cui Milano, eludendo le norme del cosiddetto decreto flussi. Il “sistema” è stato scoperchiato dalla guardia di finanza di Rovato (Brescia) nell'ambito di un'indagine coordinata dalla.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Permessi di soggiorno a falsi braccianti extracomunitari, 11 arrestiUn’organizzazione gestiva l’ingresso illegale di cittadini extracomunitari attraverso documenti falsi e rapporti di lavoro inesistenti Secondo... Ponte dei Congressi, svolta da 300 milioni: nuovo collegamento tra Fiumicino e l’EurFiumicino, 11 marzo 2026 – Il Ponte dei Congressi (leggi qui) è un’opera destinata ad avere un impatto diretto anche su Fiumicino e su tutto l’asse...