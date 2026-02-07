Sotto il telo nero il business dei falsi

Sotto il telo nero, un uomo cercava di attraversare il confine con il bagagliaio pieno di merce contraffatta. La polizia lo ha fermato e scoperto che dietro il “marchio della medusa” si nascondeva un traffico illegale di prodotti falsi. Gli agenti hanno sequestrato la merce e avviato le indagini per smascherare l’intera rete.

Viaggiava verso nord con il bagagliaio colmo, ma dietro il "marchio della medusa" si nascondeva un business illecito. La polizia stradale di Bologna ha fermato un trasporto di abbigliamento contraffatto, sequestrando oltre 400 capi griffati "Versace" e denunciando un uomo di 65 anni per il reato.

