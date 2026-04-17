Chi è la vittima del tragico incidente in A14

Nella giornata di ieri si è verificato un incidente sull’autostrada A14 nel tratto bolognese, intorno al chilometro 26. La vittima è un uomo di 46 anni, autista di una ditta di Faenza, che ha perso la vita durante lo scontro. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e indagano sulle cause. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta o ferita nell’accaduto.

Si chiamava Cristian Barbulescu, aveva 46 anni ed era un autista della Fluid Logistic Srl di Faenza la vittima dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo l’autostrada A14, nel tratto bolognese all’altezza del chilometro 26. L’uomo ha perso la vita nel ribaltamento della sua autocisterna, che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Incidente tra camion sulla A14: traffico in tilt

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