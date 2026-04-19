Incidente mortale sulla Varesina a Bollate identificata la vittima

Un incidente mortale si è verificato ieri lungo la strada Varesina a Bollate, provocando la morte di un motociclista. La vittima è stata successivamente identificata come Antonio Massimo G. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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