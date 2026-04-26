Iannicelli | bussata di Rocchi pietra tombale del calcio italiano Bisogna fermare la Serie A!
Una dichiarazione di Iannicelli ha attirato l’attenzione su quanto avviene nel calcio italiano, definendo la decisione di Rocchi come una vera e propria pietra tombale per il campionato. In particolare, si chiede di fermare la Serie A e di sospendere il titolo di Scudetto. La frase è stata diffusa in un contesto pubblico, suscitando reazioni tra gli addetti ai lavori.
La “bussata” di Rocchi è la pietra tombale del calcio italiano. Fermare Serie A. Sospendere Scudetto. Commissariare il pallone. “bussata” di Rocchi – Peppe Iannicelli, sul suo sito giornaleria.it, scrive sulla vicenda Rocchi, Il designatore arbitrale di Serie A e B, ufficialmente indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Questo quanto riporta il noto giornalista: ”La “bussata” di Rocchi sulla vetrata di Lissone è la pietra tombale del calcio italiano. ”La “bussata” di Rocchi sulla vetrata di Lissone è la pietra tombale del calcio italiano. Le indagini ed i processi chiariranno gli eventuali reati e responsabilità. Ma la “bussata” è un definitivo punto di non ritorno per il pallone tricolore.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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