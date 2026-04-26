Una dichiarazione di Iannicelli ha attirato l’attenzione su quanto avviene nel calcio italiano, definendo la decisione di Rocchi come una vera e propria pietra tombale per il campionato. In particolare, si chiede di fermare la Serie A e di sospendere il titolo di Scudetto. La frase è stata diffusa in un contesto pubblico, suscitando reazioni tra gli addetti ai lavori.

La “bussata” di Rocchi è la pietra tombale del calcio italiano. Fermare Serie A. Sospendere Scudetto. Commissariare il pallone. “bussata” di Rocchi – Peppe Iannicelli, sul suo sito giornaleria.it, scrive sulla vicenda Rocchi, Il designatore arbitrale di Serie A e B, ufficialmente indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Questo quanto riporta il noto giornalista: ”La “bussata” di Rocchi sulla vetrata di Lissone è la pietra tombale del calcio italiano. ”La “bussata” di Rocchi sulla vetrata di Lissone è la pietra tombale del calcio italiano. Le indagini ed i processi chiariranno gli eventuali reati e responsabilità. Ma la “bussata” è un definitivo punto di non ritorno per il pallone tricolore.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Iannicelli: “bussata” di Rocchi pietra tombale del calcio italiano. Bisogna fermare la Serie A!

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