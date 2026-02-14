La Lega Serie A ha mostrato poca attenzione agli interessi del calcio italiano, come si vede dal mercato invernale del Napoli, che si è limitato a scambi di giocatori senza investimenti. Il club partenopeo ha dovuto accontentarsi di operazioni di saldo zero, senza acquistare nuovi talenti. Questa situazione mette in evidenza come le decisioni della Lega influenzino negativamente le opportunità di crescita delle squadre italiane.

Il Napoli in questa sessione invernale ha potuto fare solo mercato a saldo zero. Il caso è diventato paradigmatico nella Lega Serie A. Calcio e Finanza scrive: La vicenda ha mostrato nella maniera più adamantina possibile anche ai non addetti ai lavori come la Lega Serie A non sia un comitato di saggi che opera nel bene del calcio italiano, quanto piuttosto un consesso nel quale ogni parte in causa (ovvero ogni club) bada al suo particolare e tira acqua al suo mulino. La Lega più che assomigliare a un’assise in cui si cerca di disegnare le linee guida per il bene del movimento, appare come una sorta di parlamento in cui a ogni partito politico importa essenzialmente il suo, con la differenza che se alle Camere le fazioni sono un numero abbastanza limitato e legate da coalizioni più o meno riconoscibili, in Serie A l’equilibrio è ancora più instabile visto che vi sono 20 attori diversi che mutano e cambiano alleanze a seconda delle convenienze sulla singola questione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Lega Serie A non agisce nell’interesse del calcio italiano, il mercato a saldo zero del Napoli lo dimostra (Calcio e Finanza)

Il Napoli ha avanzato la proposta di modificare le regole del mercato a saldo zero, suscitando reazioni contrastanti nella Lega Serie A.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

CALCIOMERCATO Serie A 2025: NON MI STA PIACENDO PER NIENTE! - Il mio pensiero | Fabio Caressa

Argomenti discussi: 27ª giornata, ecco quando si gioca; Ferma il gelo: la Lega Serie A in campo per UNHCR; La Serie A vuole acquistare il Fantacalcio: la Lega fissa l'assemblea per decidere, ecco l'offerta; La Lega di Serie A vuole comprare il Fantacalcio.

Ecco come la Serie A comprerà Fantacalcio con un’operazione a costo zeroLunedì 16 l’Assemblea può approvare l’operazione studiata dall’ad Luigi De Siervo che consentirà di generare valore per l’offerta e per i club, ma senza impattare i loro conti. Le possibili sinergie ... milanofinanza.it

La Serie A vuole acquistare il Fantacalcio: la Lega fissa l'assemblea per decidere, ecco l'offertaI presidenti stanno valutando l'acquisto della maggioranza delle quote della srl nata a Napoli per venti milioni di euro ... corriere.it

Alluvioni, terremoti, vulcani, maremoti, incendi boschivi: è grande la varietà di rischi, naturali e non solo, a cui è esposto il territorio italiano. Quasi sempre però di questi rischi si parla soltanto a tragedia avvenuta. Per questo Lega Calcio Serie A e @DPCgov vo x.com

Anche noi, questo week-end, scendiamo in campo insieme alla Lega Serie A con un messaggio importante: “Non aspettare un'emergenza per chiederti come affrontarla”. Dai un'occhiata allo spot che verrà trasmesso negli stadi. #iononrischio facebook