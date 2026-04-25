Durante la partita tra Udinese e Parma del marzo 2025, nella sala Var si ascoltano due colpi che colpiscono il vetro, uno dei quali si accompagna alla bussata di Rocchi. In un’inedita registrazione, pubblicata da un quotidiano nel maggio dello stesso anno, si può ascoltare chiaramente l’audio proveniente dalla sala di Lissone, in cui si sente il suono dei colpi durante il match. La registrazione rappresenta un elemento chiave nell’indagine della Procura di Milano sulla figura coinvolta.

Dall’ipotesi alla prova sonora. Il Fatto Quotidiano, in un’esclusiva di Lorenzo Vendemiale nel maggio 2025, aveva ottenuto l’audio della sala Var di Lissone registrato durante Udinese-Parma del marzo 2025 — la partita al centro dell’inchiesta della Procura di Milano su Rocchi. E nell’audio, tra il secondo 40 e 45 — intorno al secondo 43, precisa il quotidiano — in sottofondo alle voci degli operatori Var, si sentono due colpi. Secondo la denuncia del guardalinee Domenico Rocca, sarebbe la bussata di Rocchi sul vetro della stanza del Var. La sequenza è quella che avevamo già ricostruito: Daniele Paterna, al Var, sta valutando un possibile fallo di mano in area durante Udinese-Parma ed è orientato a non concedere il rigore.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nell’audio della sala Var si sentono i due colpi sul vetro: è la bussata di Rocchi durante Udinese-Parma

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