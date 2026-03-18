Domani ad Asti, nell’Aula Magna dell’ITIS Artom, si terrà un evento con Guido Saracco che coinvolgerà oltre duecento studenti. La sessione si concentrerà sull’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle scuole, andando oltre il semplice insegnamento del codice. L’obiettivo è mostrare come questa tecnologia possa essere applicata in vari ambiti educativi e non solo.

L’Aula Magna dell’ITIS Artom ad Asti accoglierà domani, martedì 17 marzo, oltre duecento studenti per un incontro con Guido Saracco. L’autore del saggio Alleati digitali. La nostra IA personale presenterà le sue riflessioni sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana, nello studio e nel lavoro futuro. L’iniziativa, promossa dalla Biblioteca dell’istituto, mira a trasformare la presentazione del libro in un dialogo vivo tra i ragazzi e il mondo della ricerca. Il professore ordinario al Politecnico di Torino, già rettore fino al 2024 e presidente di ASTISS, porterà gli studenti a scuola di intelligenza artificiale, superando la semplice lezione frontale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti: Saracco porta l’IA nelle scuole, oltre il codice

Articoli correlati

Atto di Indirizzo del Ministero: introduzione dell’IA nelle scuole, nuovo codice di comportamento del personale scolastico, polizza sanitaria e nuove indicazioni nazionali per Licei e TecniciIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le linee strategiche della propria azione amministrativa con l’Atto di indirizzo...

Servizio Civile Universale: il progetto “Sport UP!” dell’UST di Asti cerca volontari entro l’8 aprile 2026 per promuovere sport e inclusione nelle scuoleIl Comune di Asti, ente titolare del progetto, ha pubblicato la scheda del progetto "Sport UP!", inserito nel programma di intervento "Intrecci...

Tutto quello che riguarda Asti Saracco porta l'IA nelle scuole...

Argomenti discussi: All’Artom di Asti incontro con l’autore: Guido Saracco porta gli studenti a scuola di intelligenza artificiale.

Pontedera, arriva in porta l'ex Cerignola Umberto SaraccoL'US Città di Pontedera è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Umberto Saracco. Portiere, classe 1994, vanta un'importante esperienza tra i professionisti, con 129 presenze complessive in ... tuttomercatoweb.com

Guido Saracco nuovo presidente di AstissIl professor Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino fino al 2024, è il nuovo presidente del consorzio universitario Asti studi superiori. La nomina, immediatamente operativa, è avvenuta al ... rainews.it