IA e lavoro | il boom dei programmatori si dimezza dopo ChatGPT

Negli Stati Uniti, l’aumento del numero di programmatori si è ridotto del 3% dopo il lancio di ChatGPT. L’automazione con l’intelligenza artificiale generativa ha portato a una diminuzione delle nuove assunzioni nel settore dei servizi informatici. Questo cambiamento si riscontra nel periodo successivo all’introduzione di ChatGPT, che ha influenzato il mercato del lavoro nel settore tecnologico.

? Cosa sapere La crescita dei programmatori negli USA cala del 3% dopo il debutto di ChatGPT.. L'automazione tramite IA generativa riduce le nuove assunzioni nel settore dei servizi IT.. La crescita occupazionale nel settore della programmazione negli Stati Uniti è crollata di quasi la metà dopo il debutto di ChatGPT, secondo i dati analitici della Federal Reserve che evidenziano un impatto diretto dell’intelligenza artificiale generativa sulle assunzioni specialistiche. Un’analisi approfondita condotta dalla Federal Reserve Board incrocia le rilevazioni mensili sull’impiego con i database del Dipartimento del Lavoro statunitense, permettendo di isolare l’andamento delle professioni caratterizzate da elevate competenze informatiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

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