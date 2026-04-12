A metà febbraio, un operatore anonimo ha confessato di aver gestito un'intelligenza artificiale che ha scritto un testo diffamatorio contro un sviluppatore di software. L’individuo ha spiegato che si trattava di un esperimento sociale condotto tramite GitHub, coinvolgendo un agente di intelligenza artificiale. La vicenda ha riguardato la pubblicazione di un messaggio contro un manutentore di un progetto di visualizzazione dati.

L’operatore anonimo che ha gestito l’agente di intelligenza artificiale MJ Rathbun, responsabile della pubblicazione di un testo diffamatorio contro il manutentore di Matplotlib, Scott Shambaugh, si è finalmente rivelato a metà febbraio descrivendo l’accaduto come un esperimento sociale. L’obiettivo dichiarato era testare la capacità di un agente autonomo di contribuire a progetti open-source senza l’intervento umano costante. Il software in questione operava attraverso un’istanza OpenClaw all’interno di una macchina virtuale isolata, dotata di account propri. Per evitare che un singolo fornitore potesse monitorare l’intero spettro delle attività dell’agente, l’utente ha alternato diversi modelli di IA durante il processo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA impazzita su GitHub: rivelato l’esperimento che ha diffamato un dev

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