Franco Battiato | Il lungo viaggio… che ci ha portati in mondi lontanissimi

Franco Battiato se ne è andato, lasciando un vuoto enorme nel mondo della musica e della cultura. La sua vita è stata un viaggio lungo e ricco di scoperte, che ci ha portati in “mondi lontanissimi”. Ricordarlo non è facile, perché ogni sua canzone sembrava aprire una porta su universi sconfinati, pieni di idee e emozioni.

Raccontare Franco Battiato è pressoché impossibile, perché farlo vorrebbe dire chiudere in uno spazio finito qualcosa di sconfinato, com'è stato Battiato con la sua musica e il suo pensiero. Per questo Renato De Maria, regista di Franco Battiato: Il lungo viaggio ha avuto un grande coraggio, guidato evidentemente dalla sua passione per l'artista. Dario Aita è diventato Battiato, indossando i panni e la voce del cantautore riuscendo quasi a riportare in vita una figura che per molti era un culto, una venerazione, un'anima oltre la musica e allo stesso tempo quanto di più pop, provocatorio e dirompente la musica italiana abbia mai visto.

