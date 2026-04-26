Durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, sono stati diffusi video che mostrano l’intervento delle forze dell’ordine per portare via un uomo coinvolto in una sparatoria. Le immagini ritraggono il momento in cui il soggetto viene accompagnato da personale di sicurezza, mentre nell’area si registrano evacuazioni e, successivamente, l’intervento delle forze di polizia. La scena si svolge mentre si svolge l’evento pubblico.

Sabato sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato portato via all’improvviso e molto in fretta dalla cena dei corrispondenti a Washington, dopo che un uomo aveva sparato alcuni colpi di pistola nell’edificio in cui si stava svolgendo. L’uomo, armato con pistole e coltelli, è stato fermato fuori dalla sala in cui si teneva l’evento, senza essere riuscito a entrarci. Trump è illeso: oltre a lui è stato portato via molto rapidamente il vicepresidente JD Vance, anche lui presente, come altri importanti membri dell’amministrazione statunitense. Alla cena c’erano circa 2mila persone. Appena sentiti gli spari nella sala si è creata un’enorme confusione: molti deputati del Congresso e giornalisti si sono riparati sotto ai tavoli o dietro alle sedie per proteggersi da eventuali spari.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I video di Trump che viene portato via dopo gli spari

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