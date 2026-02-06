Con la scomparsa di Amalia Geminiani, si chiude un’epoca. La donna, simbolo della Resistenza, era conosciuta per il suo impegno costante nella difesa di libertà, democrazia e diritti. La sua morte lascia un vuoto e molti ricordano le sue battaglie e il suo esempio di coraggio.

"Con la scomparsa di Amalia Geminiani perdiamo un’altra grande donna simbolo della Resistenza nelle nostre terre, testimone instancabile dei valori di libertà, democrazia e diritti. Poco più che adolescente scelse il coraggio, diventando staffetta partigiana in uno dei momenti più bui del nostro Paese e fino agli ultimi anni aveva continuato a incontrare studentesse, studenti e giovani per ribadire il valore della Memoria". Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni, ricordano la alfonsinese Amalia Geminiani. Durante la Resistenza scelse di combattere per la libertà dopo aver visto il padre picchiato dai fascisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Testimone instancabile dei valori di libertà, democrazia e diritti"

Approfondimenti su Amalia Geminiani

Il presidente Mattarella denuncia un attacco all'Unione Europea e ai principi fondamentali di democrazia e libertà che la sostengono.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Amalia Geminiani

Argomenti discussi: Testimone instancabile dei valori di libertà, democrazia e diritti; Comunicato Regione: Regione. Scomparsa a 100 anni Amalia Geminiani, ex staffetta partigiana. Il cordoglio del presidente de Pascale e dell’assessora Allegni: Testimone instancabile dei valori di libertà, democrazia e diritti; Villamarzana piange Bruno Bevilacqua, custode della memoria e dei valori della Resistenza; Addio a Bruno, esempio di valori.

Testimone instancabile dei valori di libertà, democrazia e dirittiCon la scomparsa di Amalia Geminiani perdiamo un’altra grande donna simbolo della Resistenza nelle nostre terre, testimone instancabile dei valori di libertà, democrazia e diritti. Poco più che adole ... ilrestodelcarlino.it

Scomparsa a 100 anni Amalia Geminiani, ex staffetta partigianaSocietà: Il cordoglio del presidente de Pascale: Testimone instancabile dei valori di libertà, democrazia e diritti ... lapressa.it

Regione. Scomparsa a 100 anni Amalia Geminiani, ex staffetta #partigiana. Il cordoglio del presidente @mdepascale e dell’assessora Allegni: “Testimone instancabile dei valori di #libertà, #democrazia e #diritti” La #notizia regioneer.it/AmaliaGeminian… x.com

Il cordoglio del presidente de Pascale e dell’assessora Allegni: “Testimone instancabile dei valori di libertà, democrazia e diritti” Originaria di Alfonsine, aveva continuato fino agli ultimi anni a incontrare studentesse, studenti e giovani per ribadire il valore della facebook