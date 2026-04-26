Il 25 aprile in Italia si presenta come una ricorrenza attraversata da diverse interpretazioni e sensibilità. Tra gli antifascisti, alcune fazioni si dividono tra moderati e sostenitori di un approccio più aperto, mentre altri si concentrano sulla memoria storica o sulla necessità di guardare avanti. Le varie posizioni si riflettono in gruppi che promuovono la riconciliazione, altri che contestano la narrazione ufficiale e infine chi preferisce non soffermarsi troppo sul passato.

A più di ottant’anni dalla Liberazione, l’Italia ha celebrato la Resistenza in sei modi diversi, a conferma di quanto la festa unisca gli italiani. A essere generosi, i sei sono ulteriormente divisi in due campi, come gli Orazi e i Curiazi. Tre celebrano il 25 aprile, come si è visto ieri, con tre cortei diversi: nel primo versante antifascista c’è un filone, diciamo così ecumenico, dal centro berlusconiano alla sinistra moderata, gusto Sala-Calenda-Moratti-giovani forzisti e un po’ renziani; un altro filone, più netto di sinistra, diciamo gusto rosso antico, celebra la Resistenza secondo tradizione antifascista derivata dal Pci e affini; un...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I sei 25 aprile diversi che dividono gli italiani

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