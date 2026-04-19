Meteo Mario Giuliacci avverte gli italiani | 25 aprile cambia tutto

Per il 25 aprile, le previsioni meteorologiche indicano un cambiamento nel tempo con un aumento dell’instabilità. L’inizio della settimana successiva sarà segnato da condizioni meteorologiche variabili, con correnti fresche provenienti da est e la presenza di un fronte temporalesco in transito. Questi fenomeni atmosferici influenzeranno le temperature e le precipitazioni in molte regioni del paese.

L’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da condizioni di instabilità dovute all’ingresso di correnti fresche orientali e al passaggio di un fronte temporalesco. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, tra lunedì 20 e martedì 21 aprile il tempo si presenterà variabile soprattutto sulle regioni del Centro-Nord e lungo il versante adriatico. Nel dettaglio, la giornata di lunedì vedrà precipitazioni diffuse in particolare sul Triveneto e sulle regioni centrali, con la possibilità di fenomeni anche a carattere temporalesco e locali grandinate. Martedì lo scenario resterà simile: rovesci e temporali interesseranno nuovamente le Alpi e gran parte delle aree adriatiche, con sconfinamenti anche su Toscana e Umbria.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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