I punti più complicati della trattativa tra Iran e USA

Le trattative in corso tra Iran e Stati Uniti si focalizzano su due aspetti principali: da un lato, la richiesta di Washington che Teheran non possa mai ottenere armi nucleari, e dall’altro, la posizione di Teheran che rivendica il diritto di arricchire l’uranio per usi civili. La questione riguarda la distinzione tra il programma nucleare civile e quello militare, e rappresenta uno dei punti più complessi nelle discussioni tra le due parti.

I punti più complicati della trattativa e nei negoziati in corso, soprattutto per Donald Trump, è che l’Iran “non possa mai avere l’atomica”, arma che Teheran nega di voler sviluppare, mentre continua invece a rivendicare il diritto di arricchire l’uranio per scopi civili. Secondo gli ispettori internazionali citati dal New York Times, l’Iran ha in totale circa 11 tonnellate di uranio arricchito che, con ulteriore lavorazione, potrebbero permettere di sviluppare fino a 100 armi nucleari. I media Usa hanno riportato che, nel primo round di colloqui a Islamabad, Washington ha chiesto alla controparte di stoppare il programma di arricchimento per 20 anni.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I punti più complicati della trattativa tra Iran e USA Siamo a un passo dalla guerra totale tra USA e Iran Notizie correlate Dal nucleare ai missili, i punti chiave della trattativa Usa-IranI piani nucleari e le capacità militari dell’Iran; le sue alleanze internazionali e le sanzioni che da tempo ne colpiscono duramente l’economia; il... Wsj, 'i piani Usa a difesa di Taiwan complicati dalla guerra in Iran'Gli Usa hanno usato una tale quantità di munizioni in Iran che alcuni funzionari dell'amministrazione Trump ritengono, in misura crescente, che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Guerra Usa-Iran, i punti chiave dei negoziati: dal nucleare ai missili; Il piano in 10 punti dell'Iran rimane una base praticabile per i negoziati.; Iran Teheran | Nessun piano per prossimo round negoziati con Usa; Teheran sono gli Usa a violare la tregua con un blocco navale illegale. Guerra Usa-Iran, i punti chiave dei negoziati: dal nucleare ai missiliI piani nucleari e le capacità militari dell'Iran, ma anche le sue alleanze internazionali, le sanzioni che da tempo ne colpiscono duramente l'economia e il controllo dello Stretto di Hormuz. Sono que ... tg24.sky.it I punti più complicati della trattativa tra Iran e USAI punti più complicati della trattativa e nei negoziati in corso, soprattutto per Donald ... msn.com "Questo incidente non mi distoglierà dal vincere la guerra in Iran", ha dichiarato Trump dopo l'attentato sventato alla cena con i giornalisti. Poche ore prima aveva bloccato la sua delegazione in partenza per Islamabad paventando "confusione nella leaders x.com "Questo incidente non mi distoglierà dal vincere la guerra in Iran", ha dichiarato Trump nella conferenza stampa tenuta dopo l'attentato sventato alla cena con i giornalisti, cui partecipava per la prima volta. Poche ore prima, il ministro degli esteri iraniano Ara - facebook.com facebook