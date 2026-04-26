I punti più complicati della trattativa tra Iran e USA

Da metropolitanmagazine.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative in corso tra Iran e Stati Uniti si focalizzano su due aspetti principali: da un lato, la richiesta di Washington che Teheran non possa mai ottenere armi nucleari, e dall’altro, la posizione di Teheran che rivendica il diritto di arricchire l’uranio per usi civili. La questione riguarda la distinzione tra il programma nucleare civile e quello militare, e rappresenta uno dei punti più complessi nelle discussioni tra le due parti.

I punti più complicati della trattativa e nei negoziati in corso, soprattutto per Donald Trump, è che l’Iran “non possa mai avere l’atomica”, arma che Teheran nega di voler sviluppare, mentre continua invece a rivendicare il diritto di arricchire l’uranio per scopi civili. Secondo gli ispettori internazionali citati dal New York Times, l’Iran ha in totale circa 11 tonnellate di uranio arricchito che, con ulteriore lavorazione, potrebbero permettere di sviluppare fino a 100 armi nucleari. I media Usa hanno riportato che, nel primo round di colloqui a Islamabad, Washington ha chiesto alla controparte di stoppare il programma di arricchimento per 20 anni.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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