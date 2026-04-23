Wsj ' i piani Usa a difesa di Taiwan complicati dalla guerra in Iran'

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, gli Stati Uniti stanno affrontando difficoltà nel rafforzare la difesa di Taiwan a causa dell'intensa attività militare in Iran. Alcuni funzionari statunitensi hanno riferito di un impiego massiccio di munizioni in Iran, che sta complicando la pianificazione e l'esecuzione delle strategie militari nella regione asiatica. La situazione ha portato a considerazioni sulle capacità di approvvigionamento e sulla logistica delle forze statunitensi coinvolte in diverse aree.

Gli Usa hanno usato una tale quantità di munizioni in Iran che alcuni funzionari dell'amministrazione Trump ritengono, in misura crescente, che l'America non sarebbe in grado di attuare pienamente i piani di emergenza per difendere Taiwan da un'invasione cinese, qualora dovesse verificarsi nel breve termine. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti ufficiali americane. Gli Usa hanno lanciato oltre 1.000 missili a lungo raggio Tomahawk dall'inizio della guerra con l'Iran, il 28 febbraio, oltre a 1.500-2.000 missili critici per la difesa aerea (come intercettori Thaad, Patriot e Standard Missile), secondo i funzionari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Wsj, 'i piani Usa a difesa di Taiwan complicati dalla guerra in Iran' Notizie correlate Atacms USA a 20 km dalla Cina: Pechino annuncia una dura risposta ai piani di TaiwanL’annuncio del dispiegamento di missili balistici tattici statunitensi nello stretto di Taiwan accresce il dilemma della sicurezza nel sud-est... Iran, WSJ: USA preoccupati da volontà Israele di portare avanti la guerraA scriverne è il Wall Street Journal, sottolineando come Trump e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu si siano parlati quasi ogni giorno... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Berlino apre al piano per una Nato europea in caso di ritiro Usa; L'Europa prepara un piano per riaprire lo Stretto di Hormuz senza gli Stati Uniti; Wsj, 'l'Europa prepara un piano di riserva in caso di uscita Usa dalla Nato'; Colloqui Usa-Iran a Islamabad sospesi. Trump estende la tregua fino alla presentazione di una nuova proposta. Wsj, 'i piani Usa a difesa di Taiwan complicati dalla guerra in Iran'(ANSA) - WASHINGTON, 23 APR - Gli Usa hanno usato una tale quantità di munizioni in Iran che alcuni funzionari dell'amministrazione Trump ritengono, in misura crescente, che l'America non sarebbe in g ... altoadige.it WSJ, piano postbellico dell'Europa per liberare Hormuz senza gli UsaAGI - I Paesi europei stanno elaborando un piano per un'ampia coalizione che contribuisca a liberare la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, anche inviando navi per la bonifica delle mine e al ... msn.com Trump: ho distrutto il regime iraniano, ma al Wsj mi danno dell’allocco - facebook.com facebook Negoziati Usa-Iran in stallo, Trump: “Sono al collasso finanziario”. E attacca il WSJ. Fuoco dei Pasdaran su nave cargo x.com