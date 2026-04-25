Le discussioni tra gli Stati Uniti e l’Iran si concentrano su diversi temi principali. Tra questi ci sono i programmi nucleari e le capacità militari dell’Iran, le alleanze internazionali del paese e le sanzioni economiche che da anni influenzano la sua economia. Inoltre, si parla del controllo dello Stretto di Hormuz, una zona strategica per il traffico marittimo internazionale. Questi sono i punti chiave emersi nelle trattative tra le due nazioni.

I piani nucleari e le capacità militari dell’Iran; le sue alleanze internazionali e le sanzioni che da tempo ne colpiscono duramente l’economia; il controllo dello Stretto di Hormuz. In attesa di conoscere la risposta di Teheran alla proposta Usa, sono questi i principali nodi che restano irrisolti tra Washington e Teheran, i temi più spinosi e divisivi tra le due parti. Senza un punto di incontro su questi punti difficile che si arrivi all’auspicato accordo. Per Donald Trump (come per Israele) è innanzitutto cruciale che l’Iran «non possa mai avere l’atomica», arma che Teheran nega di voler sviluppare, mentre continua invece a rivendicare il diritto di arricchire l’uranio per scopi civili.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dal nucleare ai missili, i punti chiave della trattativa Usa-Iran

I presunti missili iraniani contro la Turchia e la base Usa di Diego Garcia #usa #iran #israele

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