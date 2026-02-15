I pronostici di domenica 15 febbraio | Serie A FA Cup Bundesliga Liga e Ligue 1

Il 15 febbraio, gli appassionati di calcio si concentrano sulle sfide di diverse leghe europee, tra cui la Serie A, la FA Cup e la Bundesliga, dopo che il Napoli di Conte ha subito una sconfitta pesante contro la Roma. La partita tra i giallorossi e i partenopei si gioca in un momento in cui il Napoli affronta numerosi infortuni e cerca di rialzarsi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. I tifosi si aspettano un match acceso, con la squadra romana che punta a consolidare la propria posizione in classifica.

I pronostici di domenica 15 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, FA Cup, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1 La domenica di Serie A propone ben cinque partite e un big match serale molto importante per l’alta classifica, che mette di fronte il Napoli di Conte – falcidiato dagli infortuni e recentemente eliminato anche dalla Coppa Italia – e la Roma in ripresa nell’ultimo periodo anche per merito del nuovo acquisto Malen. (Ansa Foto) – IlVeggente.it La Premier League è ferma, in campo la FA CUP con l’Arsenal che non dovrebbe avere problemi in casa contro il Wigan. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Il match tra Inter e Juventus di ieri ha acceso le discussioni in tutta Italia, lasciando i tifosi con molte emozioni e alcune polemiche.

Sabato 14 febbraio, le partite di calcio in Italia e in Europa porteranno grandi sfide tra squadre di alto livello.

