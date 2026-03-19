I programmi TV di oggi 19 marzo 2026 | fiction soap opera e film

Ecco i programmi TV in programmazione oggi, 19 marzo 2026: su Rai 1 va in onda una puntata di “Don Matteo”, mentre Canale 5 trasmette “Forbidden Fruit” e su Sky Cinema Uno viene proposta la commedia “Chiedimi se sono felice”. Sono previsti anche altri film e fiction, offrendo un palinsesto vario e ricco di titoli per diversi gusti.

Guida ai programmi TV del 19 marzo 2026: “Don Matteo” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Chiedimi se sono felice” su Sky Cinema Uno. La prima serata del 19 marzo 2026 offre su Rai 1 Don Matteo 15, un titolo simbolo della fiction italiana. Su Canale 5 prosegue il successo di Forbidden Fruit, la serie turca che domina gli ascolti con intrighi e colpi di scena. Italia 1 punta sulla comicità popolare con Che bella giornata, mentre La7 propone l’approfondimento d’autore di Piazzapulita. Per gli appassionati di cinema, Sky Cinema Uno rilancia il cult Chiedimi se sono felice, mentre Sky Cinema Collection sceglie l’azione visionaria di Lucy. Non manca la leggerezza: sul Nove arriva una nuova puntata di Only Fun, tra sketch e comicità veloce. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 19 marzo 2026: fiction, soap opera e film Articoli correlati I programmi TV di oggi 12 marzo 2026: fiction, soap e filmGuida ai programmi TV del 12 marzo 2026: “Don Matteo” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Belli ciao” su Sky Cinema Uno La prima serata del 12... I programmi TV di oggi 20 gennaio 2026: fiction, soap e filmGuida ai programmi TV del 20 gennaio 2026: “Prima di noi” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “Collateral” su Sky Cinema 1 La prima serata del 20... Il Paradiso delle Signore spoiler 2-6 marzo 2026: Enrico fa una scoperta choc! Contenuti e approfondimenti su I programmi TV di oggi 19 marzo 2026... Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 12 marzo; Programmi in TV stasera 17 marzo 2026: Le Libere donne, Grande Fratello Vip, diMartedì e Spider-Man; Programmi TV 16 marzo 2026: cosa vedere stasera; Guida tv 13 marzo 2026, programmi di stasera in chiaro e su Sky. I programmi TV di oggi 18 marzo 2026: fiction e film della seraGuida ai programmi TV del 18 marzo 2026: Morgane su Rai 1, Vanina - Un vicequestore a Catania su Canale 5, Quo vado? su Cine 34 ... lopinionista.it I programmi TV di oggi 16 marzo 2026: fiction, intrattenimento e filmGuida ai programmi TV del 16 marzo 2026: Guerrieri su Rai 1, Scherzi a parte su Canale 5, Perfetti sconosciuti su Cine 34 ... lopinionista.it PROGRAMMI DI GIOVEDI' 19 MARZO PER APPROFONDIMENTI TEMI CONDUTTORI RIASCOLTARE E SCARICARE: clicca qui https://www.radiomaria.it Diretta 031/610610 Messaggi WhatsApp 031/610610 Email: info.ita@r - facebook.com facebook Il Sì sta avendo più spazio del No in televisione. I dati Agcom più aggiornati mostrano che negli ultimi giorni c’è una presenza maggiore dei favorevoli alla riforma nei notiziari e nei programmi di approfondimento. x.com