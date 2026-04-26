Un’intervista pubblicata ha provocato la perdita del ruolo alla Fenice di Venezia. La persona intervistata ha affermato di non avere padrini e di non provenire da una famiglia di musicisti, sottolineando che le posizioni nell’orchestra vengono trasmesse di generazione in generazione. Durante l’intervista, si è parlato anche di abbonati anziani e di turisti che, dopo aver assistito a un atto, preferiscono andare a mangiare.

“Io non ho padrini, non provengo da una famiglia di musicisti. E questa è un’orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio “. È stata soprattutto questa frase al quotidiano argentino La Nación a costare il posto a Beatrice Venezi, “licenziata” dal sovrintendente del Teatro La Fenice che l’aveva nominata direttrice musicale a partire da ottobre. Ma nell’intervista, pubblicata giovedì scorso, la direttrice d’orchestra preferita dal governo esprimeva altri giudizi sferzanti sui lavoratori del teatro lirico di Venezia che contestavano la sua nomina, accusati non solo di nepotismo, ma pure di provincialismo e pigrizia culturale: “Non provengo da una famiglia di musicisti, sono una donna, ho 36 anni, sono la prima donna direttrice del Teatro La Fenice, e voglio portare un cambiamento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I posti in orchestra passano di padre in figlio. Abbonati anziani, i turisti vedono un atto e vanno a mangiare”: l’intervista che è costata a Venezi il posto alla Fenice

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