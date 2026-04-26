I piazzamenti degli italiani alla Liegi-Bastogne-Liegi | Scaroni il migliore sorpresa Zana

Alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Christian Scaroni si è distinto come il miglior italiano, concludendo la corsa in una posizione di rilievo. Tra le sorprese della gara, anche il nome di Zana ha attirato l’attenzione, mentre altri corridori italiani hanno concluso oltre i primi posti. La competizione ha visto numerosi ciclisti affrontare le dure pendenze del percorso, con diversi atleti che sono usciti dalla corsa prima del traguardo.

Christian Scaroni è stato il migliore italiano alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, chiudendo all’ ottavo posto la quarta Classica Monumento della stagione caratterizzata da undici durissime cote tra cui le iconiche Redoute e Roche-aux-Faucons (dove lo sloveno Tadej Pogacar ha definitivamente staccato il francese Paul Seixas, involandosi verso il quarto trionfo in carriera alla ribattezzata Doyenne). Il portacolori della Astana si è piazzato nel gruppetto giunto a 1’42” dal vincitore di giornata e regolato dal belga Remco Evenepoel (terzo). Nello stesso drappello si trovavano anche Filippo Zana (ottima decima piazza per l’alfiere della Soudal Quick-Step) e Giulio Ciccone (20mo posto per il ciclista della Lidl-Trek, che dodici mesi fa fu il primo dei terrestri e si meritò la posizione d’onore alle spalle di Pogacar).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - I piazzamenti degli italiani alla Liegi-Bastogne-Liegi: Scaroni il migliore, sorpresa Zana Notizie correlate LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: maxi-fuga bidone con Evenepoel e 5 italiani! Pogacar sorpreso e distante 3’30”!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:29 I corridori procedono verso la prima difficoltà di giornata, la Côte de Saint-Roch (1 km all’11. Pogacar vs Evenepoel vs Seixas: lo spettacolo alla Liegi-Bastogne-LiegiLa stagione del grande ciclismo entra nel vivo con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la quarta Classica Monumento dell’anno Nella nuova puntata di Bike... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Liegi Bastogne Liegi: percorso e partecipanti dell'edizione 2026; La doppietta di Bettini, il poker di Argentin: 5 storie da ricordare; Liegi-Bastogne-Liegi 2026, il 26 aprile torna la Decana del ciclismo: Pogacar la mette nel mirino; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: Seixas pronto a rompere il dominio di Pogacar ed Evenepoel. I piazzamenti degli italiani alla Liegi-Bastogne-Liegi: Scaroni il migliore, sorpresa ZanaChristian Scaroni è stato il migliore italiano alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, chiudendo all'ottavo posto la quarta Classica Monumento della stagione ... oasport.it Liegi Bastogne Liegi 2026: Pogacar cala il poker, ma Seixas traccia il suo futuroIl resoconto della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, tradizionale chiusura del Trittico delle Ardenne e della Campagna del Nord prima dell'estate dei grandi giri ... sport.virgilio.it Pogacar domina, ma nasce una nuova sfida Il campione del mondo conquista ancora la Liegi-Bastogne-Liegi: 4ª vittoria, la 3ª di fila. Un dominio totale. Ma stavolta qualcosa cambia Alle sue spalle resiste un 19enne: Paul Seixas, l’unico a tenere l - facebook.com facebook Ciclismo, Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Lo sloveno trionfa per la quarta volta #ANSA x.com