In un contesto di tensione crescente nel Golfo, sono stati lanciati missili e droni, coinvolgendo diverse aree. I Pasdaran iraniani affermano di controllare completamente lo Stretto di Hormuz, mentre sul Libano si registrano attacchi con una pioggia di missili. A Roma si riferisce di un'escalation con operazioni militari in corso nell’area.

Roma, 4 marzo 2026 – Missili e droni non si fermano nell’area del Golfo. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver colpito "decine di centri di comando" della forza paramilitare iraniana Basij e delle forze di sicurezza interna, oltre ad aver effettuato un nuovo raid aereo sulla periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Intanto almeno 5 persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite in seguito a un attacco dell’Idf che ha colpito un edificio residenziale di quattro piani nella città libanese di Baalbek. Colpito anche un hotel a Hazmieh, vicino alla capitale libanese. Dal canto loro, i Guardiani della Rivoluzione dichiarano di avere il "controllo totale" sullo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, la diretta della guerra. Pioggia di missili anche sul Libano. I pasdaran: “Abbiamo il controllo totale sullo Stretto di Hormuz”

Guerra in Medio Oriente. I Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz". Attacchi israeliani in Libano: almeno 11 mortiMercoledì 4 marzo, quinto giorno di guerra in Medio Oriente dopo l'attacco sferrato dagli Usa e da Israele sull'Iran.

Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio: morti e feriti. I pasdaran: «Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz» «L'Iran sceglie la Guida suprema, è il figlio di Khamenei»L'esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione forzata per i residenti di altri 13 villaggi e città nel Libano meridionale, tra cui Qana, Kfar...

IRAN-USA, RISCHIO GUERRA: ISRAELE E GOLFO NEL MIRINO | ANALISI DEL GENERALE MORABITO

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pioggia di

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Iran, la diretta della guerra. Pioggia di missili anche sul Libano. I pasdaran: Abbiamo il controllo totale sullo Stretto di Hormuz; Da Stati Uniti e Israele una pioggia di fuoco sull’Iran: Khamenei morto nel bunker; Guerra Usa Iran/ Ultima chiamata per la Vecchia Signora.

Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in IranUn raid ha preso di mira il palazzo dove era riunita l'Assemblea degli Esperti per eleggere la nuova Guida Suprema. La sede, precisa Teheran, sarebbe stata evacuata però a elezioni già concluse: la nu ... tg24.sky.it

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Iran: pioggia di missili sugli Emirati Arabi UnitiUltime notizie, ultim'ora oggi: prosegue la guerra in Iran con i nuovi bombardamenti e i missili che hanno colpito gli Emirati Arabi Uniti ... ilsussidiario.net

Pioggia di bombe su Teheran, ma l’Iran non si piega: “Noi pronti a una lunga guerra, gli Usa no” facebook

Carburanti: pioggia di rialzi prezzi per benzina e gasolio. Verde self service a 1,674 euro/litro... x.com